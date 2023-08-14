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В Госдуме указали на признание Зеленского в военных преступлениях

Шеремет: удары по Крымскому мосту доказывают, что Зеленский — военный преступник
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Фото: Global Look Press/James McGill
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Заявлениями о причастности украинских военных к попыткам атаковать Крымский мост президент Украины Владимир Зеленский доказал, что он является военным преступником. Об этом 14 августа сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Накануне Зеленский сказал, что Киев «ежедневно отвечает» на действия российских военных в ходе спецоперации, приведя в пример «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».

«Зеленский цинично говорит о том, что уничтожает гражданскую структуру. То, что он даже не завуалировал свои заявления, говорит, что ему уже, видимо, приходит логический конец, потому что он никак не может оправдаться перед Западом за те громадные финансовые вложения, которые были вложены в развитие, скажем так, военных действий со стороны Украины в отношении России», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

По мнению Шеремета, украинский лидер начинает хвастаться тем, что уничтожает мирную инфраструктуру, в надежде оправдать финансовый ресурс, который был вложен в террористический режим Украины.

«Зеленский — военный преступник, и об этом уже знает официально весь мир. Уверен, что в ближайшее время мы увидим, надеюсь живым, Зеленского на скамье подсудимых», — заключил парламентарий.

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В Минобороны РФ 12 августа сообщили, что Киев предпринял новую попытку удара по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ракету сбили, разрушений нет, движение по мосту временно перекрывалось для безопасности людей. Предыдущая попытка Вооруженных сил Украины ударить ракетой С-200 12 августа была зафиксирована около 13:00.

Тогда же глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керченского пролива силами системы ПВО были сбиты две ракеты. Он уточнил, что Крымский мост не поврежден.

«Известия» публиковали кадры, на которых видно, как на мосту стоит дымовая завеса.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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