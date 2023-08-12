Минобороны заявило о повторной попытке ВСУ атаковать Крымский мост ракетой С-200

Киев предпринял вторую за день попытку ударить по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Об этом в субботу, 12 августа, сообщили в Минобороны РФ.

Новая попытка атаки зафиксирована около 15:00 мск. Российские средства противовоздушной обороны украинскую ракету обнаружили и сбили в воздухе. Разрушений и пострадавших нет.

Предыдущая попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, по Крымскому мосту зафиксирована около 13:00, сообщали в Минобороны.

Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керченского пролива силами системы ПВО были сбиты две ракеты. Он уточнил, что Крымский мост не поврежден.

«Известия» также публиковали кадры, на которых видно, как на мосту ставится дымовая завеса.