Полуостров без полумер: россияне не стали отменять отпуска в Крыму

Массовых отказов от брони гостиниц в Крыму не зафиксировано — после теракта на Крымском мосту провести отпуск в другом месте решили считаные единицы. Об этом рассказали «Известиям» представители туротрасли. При этом тем, кто решил не ездить на полустров, приходится доплачивать: дешевых номеров в гостиницах того же Краснодарского края из-за высокого летнего спроса почти не осталось. Вместе с тем из региона не сможет своевременно выехать около 20 тыс. туристов , чей отпуск уже подошел к концу, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Крупные отели обещают бесплатно продлить им проживание на 1–2 суток.

По ту сторону

Из-за повреждения дорожного полотна на Крымском мосту выезд туристов с полуострова затруднен, при этом в ближайшее время отдых заканчивается примерно у 20 тыс. человек , рассказал «Известиям» президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

— Их планируют вывозить на пароме через Керченский пролив. Туристов, ожидающих своей очереди, будут размещать в гостиницах и пансионатах и предоставлять питание , — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Зайцев

Илья Уманский отметил, что отельеры пошли навстречу вынужденным продлить свой отдых путешественникам и заявили о готовности безвозмездно пролонгировать проживание . В РСТ добавили, что просят туристов сообщать о случаях, когда отели потребуют с них доплату.

В пресс-службе туроператора «Алеан» «Известиям» сообщили, что навстречу идут в первую очередь крупные отели — они продлевают проживание на 1–2 суток.

— Туристы, которые уже покинули объекты размещения или не могут продлить проживание, например из-за заезда на эти места уже новых гостей, могут воспользоваться пунктами временного размещения , — добавили в «Алеан».

Как сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков, в Феодосии и Керчи развернуты 34 подобных пункта.

Крым на Анапу

Нынешняя ситуация, безусловно, создаст большую нагрузку на туротрасль Крыма, которая и без того переживает тяжелые времена, — туроператоры неоднократно называли сезон 2023 года самым трудным в новейшей истории.

— Вопрос: кто компенсирует гостиницам затраты? И вообще что дальше? Насколько я знаю, многие из тех туристов, кто планировал отдых в Крыму, сейчас развернулись и поехали в Анапу, — рассказала «Известиям» жительница Севастополя Екатерина.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин полагает, что дальнейшая ситуация будет зависеть от сроков восстановления автомобильного движения по Крымскому мосту. По его мнению, если в течение пары дней движение не запустят, то многие люди «примут решение провести отпуск на курортах Краснодарского края».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Несмотря на теракт, массовых отказов от уже купленных туров в Крым нет, констатировали в Ассоциации туроператоров России. Хотя единичные случаи фиксируются.

— Отказываются преимущественно от туров и отелей, забронированных на ближайшие июльские даты, — рассказали и в «Алеан». — Но есть и новые заявки с датами заездов начиная со следующей недели и по сентябрь включительно.

В «Алеан» уточнили, что аннулируют туры в Крым без штрафов.

— Туристы получают возврат денег в полном объеме. Возможен и перенос заявки — как на более поздний срок, так и на другое направление прямо сейчас — в Анапу, Геленджик, — сказали там.

Сложность в том, что отели экономкласса в Анапе уже почти полностью забронированы.

— Сейчас выбор есть среди гостиниц категорий три и четыре звезды. А в нижнем ценовом сегменте номера остались только на побережье Азовского моря, — уточнили в пресс-службе.

Прогноз о том, как ситуация отразится на будущих бронированиях, делать пока рано, отмечают представители индустрии. Все ждут информации о сроках восстановительных работ на Крымском мосту.

Альтернативы мосту

Жители Крыма встретили ЧП без паники, рассказала «Известиям» жительница Севастополя Екатерина.

— Хотя, конечно, люди перепугались — особенно те, кто с детьми. Сейчас движение по мосту перекрыто. Власти посоветовали воздержаться от поездок или пользоваться новыми территориями, но многие пока боятся, — рассказала она.

По словам Ильи Уманского, около половины туристов приезжает в Крым на автомобилях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Зайцев

Сейчас у них есть альтернатива — или поехать на полуостров по новым территориям, или оставить машину на стоянке у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская и пересесть на поезд. О такой возможности сообщает Минтранс. Власти запустили дополнительные поезда на направлении Анапа – Тамань – Керчь и обратно.

В 10:00 17 июля возобновила свою работу и паромная переправа , сообщили в Минтрансе.

«Паромы осуществляют перевозку грузовых автомобилей, а также рейсовых автобусов с пассажирами», — указали в ведомстве. Перевозка легковых автомобилей на паромах пока не предусмотрена, добавили там.

И туристы, и местные жители рассчитывают на то, что ремонт моста не займет много времени.

— Мы надеемся, что оперативно восстановят хотя бы один пролет и сделают реверсивное движение, — сказала Екатерина.

В целом в Крыму сейчас всё достаточно спокойно, констатировала жительница Севастополя.