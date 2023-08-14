Зеленский признал попытку Украины атаковать Крымский мост

Президент Украины Владимир Зеленский признал причастность украинских военных к попыткам атаковать Крымский мост 12 августа. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном 13 августа в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, Киев «ежедневно отвечает» на действия российских военных в ходе спецоперации, приведя в пример «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».

В Минобороны 12 августа сообщили, что Киев предпринял новую попытку удара по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ракету сбили, разрушений нет, движение по мосту временно перекрывалось для безопасности людей. Предыдущая попытка Вооруженных сил Украины ударить ракетой С-200 12 августа была зафиксирована около 13:00.

В субботу глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керченского пролива силами системы ПВО были сбиты две ракеты. Он уточнил, что Крымский мост не поврежден.

«Известия» публиковали кадры, на которых видно, как на мосту стоит дымовая завеса.