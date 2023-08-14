Рыбаки спасли семью из пяти белух на севере Камчатки

В Тигильском районе Камчатки рыбаки спасли семью из пяти белух, оказавшихся на мели. Об этом 14 августа рассказал министр природных ресурсов региона Алексей Кумарьков.

Кумарьков рассказал, что рыбаки обнаружили на берегу Охотского моря четырех взрослых особей белухи и одного детеныша, выброшенных на берег.

«Четверо рыбаков — их надо назвать поименно: Андрей Королев, Владимир Кочелаевский, Сергей Умкев и Ашот Устян — несколько часов обливали животных водой, пока не начался прилив и те не смогли сдвинуться с мели», — рассказал Кумарьков «РИА Новости».

До этого, 9 июля, жители Сочи спасли дельфина, которого выбросило на адлерский пляж «Чайка». Во время шторма двух черноморских афалин выбросило на берег. Это заметили охранник пляжа и несколько посетителей. Одному животному удалось самостоятельно уйти на глубину, а второму понадобилась помощь.