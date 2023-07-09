В Сочи спасли выброшенного на пляж дельфина

Жители Сочи спасли дельфина, которого выбросило на адлерский пляж «Чайка». Кадры с места происшествия опубликовали 9 июля очевидцы.

Во время шторма двух черноморских афалин выбросило на берег. Это заметили охранник пляжа и несколько посетителей.

Одному животному удалось самостоятельно уйти на глубину, а второму понадобилась помощь. Несколько мужчин вытолкнули его в море, при этом вымокнув из-за больших волн.

Масса взрослого самца дельфина может доходить до 300 кг.

Ранее в этот день в Сочи запретили купаться из-за штормового предупреждения. Также в администрации города предупредили об опасности формирования смерчей над морем до конца суток 10 июля на участке Магри — Веселое.

Также корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне Хоста из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.