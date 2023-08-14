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Пьяный водитель сбил мужчину с коляской в Бурятии

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Фото: СК РФ по Республике Бурятии
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В Бурятии произошло ДТП, в результате которого погиб двухмесячный ребенок. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону 14 августа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения сбил 19-летнего молодого человека и коляску, где находился ребенок.

«Пьяный водитель на высокой скорости совершил наезд на молодого человека и коляску с ребенком. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в больницу в карете скорой медицинской помощи; 19-летнего юношу госпитализировали с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 14 августа, под Ставрополем из-за нарушения правил обгона легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.

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