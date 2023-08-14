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В Ставрополе в столкновении с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля

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Фото: t.me/gibdd26
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Под Ставрополем из-за нарушения правил обгона легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

«По предварительным данным, 13 августа около 20 часов на 52-м км автодороги «Подъезд к городу Ставрополю» водитель легкового автомобиля Datsun on-DO выехал на встречную полосу для обгона, где это запрещено, и допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz», — говорится в сообщении ведомства.

Водитель легковушки скончался на месте. В ведомстве сообщили, что его водительский стаж составлял три года.

По факту аварии проводится проверка.

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Ранее, 5 августа, на западе Москвы мотоциклист не справился с управлением и на огромной скорости влетел в отбойник. Сведений о пострадавших и погибших нет. Полиция устанавливает детали произошедшего.

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