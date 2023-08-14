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Пилоты Су-34 группировки войск «Юг» разгромили три пункта временной дислокации ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пилоты истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Юг» ударили по трем пунктам временной дислокации двух бригад украинских военных, по складу боеприпасов и двум районам сосредоточения вооружения и военной техники противника в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 14 августа начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Истребители-бомбардировщики Су-34 Южной группировки войск нанесли поражение управляемыми боеприпасами по двум пунктам временной дислокации третьей отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Белая Гора», — рассказал он.

Кроме того, Су-34 нанесли ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации, складу боеприпасов и двум районам сосредоточения вооружения и военной техники 110-й отдельной механизированной бригады противника в Авдеевке.

Штурмовая и армейская авиация поразили живую силу и бронетехнику атакующих украинских подразделений в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Белогоровки, Красногоровки и Спорного, добавил Астафьев.

По его данным, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия Южной группировки уничтожила два 120-миллиметровых миномета с расчетами украинских войск на боевых позициях вблизи Верхнекаменского и Красногоровки.

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10 августа Астафьев докладывал о том, что российские истребители Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ на трех направлениях. Также силами российской штурмовой авиации были уничтожены скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое и Авдеевка.

8 августа на херсонском направлении военнослужащие ВС РФ предотвратили попытки ВСУ пересечь Днепр. Также у островов Борщевой и Белогрудый огнем из стрелкового оружия и гранатометов удалось уничтожить три быстроходные лодки, перевозившие до 15 украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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