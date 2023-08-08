Российские военные пресекли две попытки украинских боевиков пересечь Днепр

На херсонском направлении военнослужащие ВС РФ предотвратили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересечь Днепр. Об этом 8 августа рассказал начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

«За прошедшие сутки военнослужащими российской группировки войск «Днепр» на херсонском направлении предотвращены две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра», — сказал он.

По словам Кодряна, у островов Борщевой и Белогрудый огнем из стрелкового оружия и гранатометов удалось уничтожить три быстроходные лодки, перевозившие до 15 украинских боевиков.

Также начальник пресс-центра отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы в корабельном районе Херсона российские военные выявили и уничтожили 120-миллиметровый миномет вместе с его расчетом.

7 августа разведчики группировки войск «Днепр» навели удар Су-34 на временный район базирования боевиков в районе Антоновского моста. Об этом свидетельствует видео, находящееся в распоряжении «Известий».

Ранее в этот день сообщалось, что российские силы уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также в районе села Новомихайловка был уничтожен пикап с украинскими боевиками.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.