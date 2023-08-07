Группировка войск «Днепр» навела удар на район базирования боевиков

Разведчики группировки войск «Днепр» навели удар Су-34 на временный район базирования боевиков в районе Антоновского моста 7 августа. Об этом свидетельствует видео, находящееся в распоряжении «Известий».

На кадрах можно заметить мощный взрыв рядом с мостом. Объективный контроль сообщает об уничтожении до 25 бойцов ВСУ и 500 кг боеприпасов и снаряжения.



Ранее в этот день сообщалось, что российские силы уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также в районе села Новомихайловка был уничтожен пикап с украинскими боевиками. Помимо этого российские силы уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ восточнее Макаровки.



Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».