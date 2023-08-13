Цукерберг усомнился в серьезности намерений Маска относительно боя

Сооснователь компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг в воскресенье, 13 августа, выразил сомнения в серьезности намерений американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска провести с ним бой. Об этом он сообщил на своей странице в Threads (принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской компании Meta).

«Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьезен и пора двигаться дальше», — написал Цукерберг.

Он рассказал, что ранее предложил Маску конкретную дату проведения поединка, когда руководитель бойцовского чемпионата UFC Дэйна Уайт согласился организовать мероприятие с условием, что выручка с него будет направлена на благотворительность.

«Илон не подтвердил дату, потом сказал, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировочный раунд на моем заднем дворе», — поведал Цукерберг.

По его словам, он хочет сосредоточить свое внимание на тех, кто действительно серьезно относится к поединкам, поэтому предлагает оставить эту историю позади.

«Если Илон когда-нибудь всерьез заговорит о реальной дате и официальном мероприятии, он знает, как со мной связаться», — дополнил он.

6 августа Илон Маск анонсировал прямую трансляцию противостояния с Цукербергом. По его словам, все вырученные средства «пойдут на благотворительность для ветеранов».

11 августа Маск заявил, что договорился с итальянскими властями о проведении боя с Марком Цукербергом в «эпической локации». По его словам, поединок пройдет на фоне «Древнего Рима».

3 июля стало известно, что Маск и Цукерберг обсуждают с президентом UFC Дэйной Уайтом организацию поединка по правилам смешанных единоборств. По словам Уайта, бой будет показательным и пройдет вне юрисдикции чемпионата. Встреча обещает быть особенно интересной, так как соперники находятся в разных весовых категориях.

Позже, 22 июля, согласно данным на сайте американского букмекера BetUS, в США начали принимать ставки на бой Цукерберга и Маска, причем первый является фаворитом.

А тот же день российский боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов заявил, что, если поединок между Маском и Цукербергом состоится, то в нем будет не на что смотреть. Зрители будут наблюдать за боем только из-за хайпа, считает спортсмен.