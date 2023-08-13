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Экс-разведчик США Риттер оценил урон украинской артиллерии от «Ланцетов»
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Экс-разведчик США Риттер оценил урон украинской артиллерии от «Ланцетов»

Экс-разведчик США Риттер: «Ланцеты» уничтожили часть артиллерии ВСУ
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Фото: youtube.com/brv61
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Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Ланцет» нанесли заметный урон артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 12 августа в эфире YouTube-канала Gegenpol бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, потери украинской стороны можно оценить как значительные.

«Если вы обратите внимание на то, что уничтожает украинские артиллерийские системы, то это чаще всего не контрбатарейная борьба, а беспилотники «Ланцет», которые находят цели и ликвидируют их», — отметил он.

Эксперт обратил внимание на то, что в скором времени «Ланцет» смогут наносить удары целыми роями. Это позволит поражать военную технику, несмотря на действие систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны украинской армии.

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В этот день бойцы спецназа Воздушно-десантных войск России уничтожили украинский танк с помощью «Ланцета». На кадрах видно, как российские силы обнаружили цель с помощью беспилотника, а затем они наносят по ней удар. Танк противника загорается, над ним поднимаются столбы дыма.

Украинские боевики назвали 7 августа российский беспилотник «Ланцет» одной из главных угроз на поле боя. По их словам, они доставляют неприятности, поскольку у ВСУ нет такого оружия.

До этого, 7 августа, президент РФ Владимир Путин призвал увеличивать долю производства новейших вооружений, в том числе «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв». Он отметил, что техника эффективно себя показала посредством мощных ударов по противнику.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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