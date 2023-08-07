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Путин поручил увеличить долю производства «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв»
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Путин поручил увеличить долю производства «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв»

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 7 августа, в ходе встречи с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым призвал увеличивать долю производства новейших вооружений, в том числе «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв».

«И «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты», — оценил российский лидер отечественные БПЛА в ходе встречи.

Чемезов, в свою очередь, отметил, что госкорпорация смогла вдвое увеличить объемы производства военных вертолетов по гособоронзаказу, а также сообщил, что предприятия «Ростеха» отвечают за выполнение более половины всего объема гособоронзаказа.

«Выполнение гособоронзаказа за прошлый, 2022 год составило 99,5%. Это показатель достаточно высокий. Мы нарастили объемы производства по всем видам военной продукции, которая массово задействована сегодня в СВО», — уточнил глава госкорпорации.

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11 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса России в сжатые сроки удалось увеличить производство особо востребованных образцов вооружения для боевых задач. По его словам, в 2023 году более чем в пять раз по сравнению с началом 2022-го увеличено количество закупаемых и модернизируемых основных образцов оружия, военной и специальной техники, поставляемых по гособоронзаказу.

31 мая премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что ОПК во много раз увеличил выпуск продукции для нужд спецоперации по защите Донбасса. Он уточнил, что идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники. Он поблагодарил за это тех, кто трудится на оборонных заводах.

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