Бойцы спецназа Воздушно-десантных войск России уничтожили украинский танк с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующие кадры поступили в распоряжение «Известий» в воскресенье, 13 августа.

На записи видно, как сначала российские силы с помощью летательного аппарата обнаруживают цель, а затем БПЛА наносит по ней удар. После этого танк противника загорается, над ним поднимаются столбы дыма.

ВС России продолжают поражать технику украинских боевиков. Так, ранее в этот день Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлен момент уничтожения комплекта связи Starlink, используемого Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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