Министерство обороны РФ в воскресенье, 13 августа, опубликовало видео, на котором запечатлен момент уничтожения комплекта связи Starlink, используемого Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Отмечается, что операторы FPV-дронов вскрыли замаскированнуб точку связи Starlink, которую используют украинские боевики.

На кадрах видно, как российский беспилотник с боезарядом прилетает к позиции ВСУ и наносит удар. После этого из здания начинает идти густой черный дым. Комплект связи был успешно уничтожен.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил об уничтожении пункта управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке Донецкой Народной Республики (ДНР). Пункт был уничтожен расчетами реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», уточнил он.

31 июля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные начали использовать средства радиоэлектронной борьбы для глушения спутникового интернета Starlink на луганском тактическом направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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