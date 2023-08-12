ВС РФ уничтожили пункт управления наемников с терминалом связи в Николаевке

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи «Старлинк» в Николаевке Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил 12 августа начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Расчетами реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» уничтожен пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи «Старлинк» в Николаевке», — отметил он.

По его словам, также российские силы нанесли ракетный удар по палаточному лагерю противника в районе населенного пункта Райское в ДНР.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Запорожья.



До этого, 4 августа, российские военные выявили присутствие иностранных наемников среди украинской армии на угледарском направлении в ДНР через радиоперехват.



31 июля российская армия начала использовать средства радиоэлектронной борьбы для глушения спутникового интернета «Старлинк» на луганском тактическом направлении.



Starlink обеспечивает доступ в интернет из любой точки планеты. Киев получил свыше 20 тыс. терминалов этой компании. О работе Starlink на территории Украины владелец SpaceX Илон Маск сообщил в конце февраля 2022 года.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.