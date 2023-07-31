Марочко сообщил о глушении интернета Starlink российскими средствами РЭБ

Вооруженные силы РФ начали использовать средства радиоэлектронной борьбы для глушения спутникового интернета Starlink на луганском тактическом направлении. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил «РИА Новости» военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Исходя из анализа переговоров украинских боевиков на линии боевого соприкосновения, у них возникли трудности с использованием сети интернет через спутники Starlink. Многие это связывают с тем, что РЭБ ВС РФ начали глушить связь, предоставляемую компанией SpaceX», — сообщил Марочко.

Ранее, 24 июля, представитель украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрий Игнат заявил, что у ВС РФ большое преимущество перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) в радиоэлектронной борьбе, и прежде всего в борьбе с дронами. Он добавил, что у России есть мощные системы, которые позволяют подавлять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и принудительно их приземлять.

2 июня власти США заключили новый контракт с компанией SpaceX на предоставление Киеву услуг спутниковой связи при помощи терминалов Starlink.

Starlink обеспечивает доступ в интернет из любой точки планеты. Киев получил свыше 20 тыс. терминалов этой компании. Реализация проекта началась американской компанией SpaceX в феврале 2018 года.

О работе Starlink на территории Украины владелец SpaceX Илон Маск сообщил в конце февраля 2022 года. Использование терминалов компании сейчас разрешено всем категориям пользователей.