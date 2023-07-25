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В ВВС Украины признали преимущества России в радиоэлектронной борьбе

Представитель ВВС Украины Игнат: у России большое преимущество в РЭБ
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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У России большое преимущество перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), и прежде всего — в борьбе с дронами. Об этом в понедельник, 24 июля, заявил представитель украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрий Игнат.

«Далеко опередили нас. Беспилотник не нужно сбивать зенитными ракетами или зенитными орудиями. Можно просто заставить его приземлиться, перехватить средствами РЭБ», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Игнат отметил, что у России есть антидронные ружья и различные станции, которые позволяют подавлять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и принудительно их приземлять, вместо того, чтобы использовать зенитное вооружение или истребители. Украина, по его словам, только начала развивать данное направление.

«У России сегодня есть мощные системы, которые мешают работе наших сил обороны. У нее достаточно этих систем. Украина добилась прогресса в РЭБ, но мы поздно начали, надо было развивать раньше», — подытожил спикер ВВС Украины.

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Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что в Крыму ночью 24 июля была пресечена попытка атаковать 17 беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) объекты на территории города. 14 беспилотников были подавлены средствами РЭБ, еще три — были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших нет.

16 июля британское издание The Economist написало, что российские подразделения РЭБ эффективно глушат сигнал GPS поставляемой Западом техники ВСУ, часто даже той, которую считали ранее неуязвимой.

До этого, 7 июля, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС РФ смогли заметно снизить эффективность поставляемых Украине американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он пояснил, что противовоздушная оборона (ПВО) и средства РЭБ могут глушить GPS-сигналы ракет HIMARS и резко снижать их точность. То же самое можно сделать и с установками ATACMS.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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