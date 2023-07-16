The Economist заявил об эффективном глушении ВС РФ сигналов западной техники

Российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно «глушат» сигнал GPS поставляемых Западом оружия и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), часто даже той, которую считали ранее неуязвимой. Об этом написало британское издание The Economist.

«GPS, которым управляют американские космические силы, был разработан для военных. <...> Но русские часто блокируют системы определения местоположения, установленные на это оружие, иногда это касается даже моделей, считавшихся неуязвимыми», — говорится в материале от 14 июля.

Автор статьи пояснил, что радиосигналы от спутников GPS слабые, а значит работу системы можно легко нарушить, заглушив ее конкурирующим шумом. Но, согласно просочившимся весной отчетам Пентагона, на которые ссылается издание, существующие фильтры для предотвращения помех не помогают защитить западное оружие в зоне спецоперации.

Отмечается, что существуют альтернативы GPS, однако каждая из которых имеет свои минусы. А для разработки новой системы наведения и модернизации существующего оружия уйдут годы.

Ранее, 7 июля, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС РФ смогли заметно снизить эффективность поставляемых Украине американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он пояснил, что противовоздушная оборона (ПВО) и средства РЭБ могут глушить GPS-сигналы ракет HIMARS и резко снижать их точность. То же самое можно сделать и с установками ATACMS.

До этого, 6 июля, начальник военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что российские военные вытащили с линии соприкосновения практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow. Он сообщил, что в ракете работал GPS-маячок, который ВС РФ блокировали. Снаряд передали специалистам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), чтобы найти эффективные способы борьбы с данным оружием.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета Су-25 в Донецкой Народной Республике (ДНР), перехватили четыре ракеты Storm Shadow и четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и поразили пункты управления трех украинских бригад.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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