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Экс-разведчик ВС США заявил о снижении эффективности систем HIMARS на поле боя

Экс-разведчик ВС США Риттер: россияне полностью приглушили ключевое оружие ВСУ HIMARS
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Dustin Biven
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Вооруженные силы России смогли заметно снизить эффективность поставляемых Украине американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил на YouTube-канале журналиста Гарланда Никсона бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«HIMARS — это оружие, которое на сегодняшний день уже не играет существенной роли на поле боя. Я говорю об этом, потому что все каждый день твердят: «ATACMS, ATACMS, ATACMS». Безусловно, это система с дальностью ракет в 300 км, но американцы используют ее давно, а это значит, что в Москве уже знакомы с ней. Вы можете ее отправить туда и произвести выстрел, но ее собьют, потому что это не какое-то магическое оружие», — подчеркнул Риттер.

Кроме того, Риттер отметил российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) как наиболее результативное оружие в мире. ПВО и средства РЭБ могут заглушить GPS-сигналы ракет HIMARS и резко снижать их точность, пояснил экс-разведчик. То же самое оружие может сделать и с установками ATACMS.

Целей указание: украинские силы всё чаще теряют РСЗО HIMARS
Российская армия нашла способ противодействия этой американской технике

Ранее, 9 мая, издание Military Watch Magazine сообщило, что американские военные эксперты признались, что не поняли, как ВС РФ удается подавить реактивные системы залпового огня HIMARS, неэффективность ракетных комплексов стала для них неожиданностью.

До этого, 5 мая, CNN со ссылкой на источники сообщила, что американская РСЗО HIMARS на Украине теряет эффективность из-за интенсивной работы систем электронного подавления со стороны российских войск.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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