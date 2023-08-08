Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) называют российский беспилотник «Ланцет» одной из главных угроз на поле боя. Об этом сообщила газета The Telegraph.



«Их (беспилотников. — Ред.) очень много, и они доставляют много неприятностей нашим войскам, потому что у нас нет такого оружия», — приводятся слова националиста в материале от 7 августа.



Газета также пишет, что новая версия одноразового «Ланцета» имеет дальность действия около 40 км. При ударе беспилотник сгорает, тем самым разрушая необходимые объекты. Несмотря на свои небольшие размеры, аппарат легко выводит из строя бронетехнику противника.



Издание также сообщает, что от этих беспилотников ВСУ трудно защититься, так как они умеют хорошо маневрировать. Кроме того, «Ланцеты» летают низко и медленно, что затрудняет их обнаружение радарными системами традиционных систем ПВО.

Ранее, 7 августа, Владимир Путин призвал увеличивать долю производства новейших вооружений, в том числе «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв». По словам российского лидера, техника очень эффективно себя показала посредством мощных ударов по противнику.



11 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса России в сжатые сроки удалось увеличить производство особо востребованных образцов вооружения для боевых задач практически в пять раз.



31 мая премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что ОПК во много раз увеличил выпуск продукции для нужд спецоперации по защите Донбасса. Он уточнил, что идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники. Он поблагодарил за это тех, кто трудится на оборонных заводах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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