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Премьер Саксонии выступил против поставок ракет Taurus Украине

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Фото: commons.wikimedia.org/ILA-boy
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Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер высказался против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом в воскресенье, 13 августа, пишет Der Spiegel.

«Я категорически против поставок крылатых ракет», — сказал премьер в интервью журналу. По его словам, власти ФРГ неоднократно «пересекали установленные ими красные линии» как в поставках танков Leopard, так и теперь в крылатых ракетах.

«Мы действительно хотим признать, что немецкие ракеты могут поразить Россию?» — задался вопросом он, призывая к «новым интенсивным дипломатическим инициативам со стороны свободного Запада».

Между тем Кречмер указал на сбалансированную и ответственную стратегию Германии в области внешней политики, а также политики безопасности.

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В начале августа правительство ФРГ запланировало поставки Украине крылатых ракет Taurus и сообщит о них в ближайшее время. Отмечалось, что Германией также прорабатывается вопрос передачи ракет с союзниками, прежде всего с США.

Обсуждение поставок Киеву дальнобойных ракет началось после того, как 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении передать Украине ракеты дальнего действия.

Мнения о рациональности решения о передаче ракет у представителей власти ФРГ разнятся. Так, с заявлением Кречмера не согласны председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман и депутат парламента ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц.

11 августа газета Bild сообщила о неготовности Германии передать ракеты Taurus Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе.

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