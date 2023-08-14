Переездная птица: как продолжится карьера главного таланта нашего футбола

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян переходит в «Реал Сосьедад». Испанский клуб согласовал трансфер 20-летнего россиянина за €12 млн плюс бонусы, сообщает «Спорт-Экспресс». Для официального оформления перехода осталось уладить детали личного контракта с игроком, сообщил наставник «Динамо» Марцел Личка. По всей видимости, воспитанник бело-голубых уже в этом сезоне может дебютировать в Ла Лиге и в Лиге чемпионов.

Три аргумента

Трансферная сага с отъездом Захаряна в Европу максимально близка к финалу. Позади напряженные переговоры с «Челси» и попытка заманить игрока в «Страсбур», срыв трансфера в «Лацио», реальный интерес топ-клубов Нидерландов и разговоры о продлении контракта с «Динамо». На выходе — переход в «Реал Сосьедад», который вел игрока с зимы и активизировался несколько дней назад. По данным Noticias de Gipuzkoa, «Реал Сосьедад» подписывает россиянина на замену испанскому хавбеку Давиду Сильве, который завершил карьеру из-за травмы крестообразной связки.

Сделке уже вряд ли что-то помешает: переговоры между клубами завершены, осталось лишь уладить детали личного контракта. Гол «Краснодару» на последних секундах наверняка останется последним результативным действием Арсена в «Динамо».

Да, по статусу это не «Челси» и даже не «Лацио», но, если мы рассматриваем практичность трансфера, а не масштаб, плюсы очевидны. Во-первых, в «Сосьедаде» не будет такого давления, которое обрушилось бы на игрока в Лондоне и Риме, не говоря уже о том, что в случае с «Челси» перед включением в основу пришлось бы пройти через аренду, возможно не одну.

Второй момент — наличие Лиги чемпионов, и это уникальный бонус, которого лишены все наши топ-легионеры: «Аталанта» Миранчука сыграет в Лиге Европы, а «Монако» Головина вообще остался без еврокубков. В сезоне-2022/23 клуб из Сан-Себастьяна занял четвертое место в Ла Лиге, пропустив вперед только «Барселону», «Реал» и «Атлетико».

— Верю, что Захарян будет преуспевать в «Реале Сосьедад», — сказал «Известиям» бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир. — Считаю, что он обладает всеми необходимыми качествами для достижения успеха там. Я хоть никогда и не играл в Ла Лиге, но там фантастический футбол! Если Арсен будет открыт для перемен и будет расти как личность и футболист, то он добьется хороших результатов благодаря своему таланту. Но, конечно, его уход — большая потеря для «Динамо».

Наконец, решающий аргумент — игровая философия «Сосьедада», заточенного под доминирующий футбол и контроль мяча. Наставник команды Имамоль Альгуасиль фанатеет от интенсивного прессинга (при нем команда не стесняется очень высоко встречать соперника) с «ромбом» в центре поля, но при этом меняет схемы даже во время матча. В мае «Сосьедад» впервые с 1991 года победил на «Камп Ноу» и за 90 минут матча с «Барселоной» использовал три расстановки: 4-4-2, 4-1-4-1 и 5-3-2.

Традиции и системность

Вероятно, Захарян рассматривается на роль наконечника «ромба», а это прямая замена Давиду Сильве. Но мы-то знаем, что в «Динамо» Арсена использовали и в качестве глубинного полузащитника, и даже на флангах, причем лучшие качества игрока раскрывались именно в 4-4-2, которая является базовой в «Сосьедаде».

Урвать такой вариант на фоне международных проблем, когда даже трансфер в «Гавр» выглядит чудом, — удача. Тем более в случае с Арсеном был дополнительный фактор в виде финансового интереса «Динамо»: в клубе уже держали в руках офер на €15 млн и не хотели сильно падать в деньгах, поэтому и отклоняли запросы «Фейеноорда», не готового платить больше шести.

— В сегодняшней ситуации уехать играть в Испанию — фантастика, — сказал «Известиям» бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой. — Сейчас у игроков адаптация проходит намного легче, чем у нас 30 лет назад. Но Арсен должен почувствовать, что такое сильный испанский футбол, Ла Лига очень тяжелая, плюс там еврокубки. Сначала ему будет непросто, но нужно будет доказывать свое умение. У него есть с кого брать пример: Головин во Франции и Миранчук в Италии. Арсен еще молодой и хорошо играет в футбол.

Что касается самого клуба, то «Реал Сосьедад» можно охарактеризовать тремя словами: «традиции», «системность» и «прогресс». За каждым из них — Хоакин Апперибай. 30-й президент в истории клуба из Сан-Себастьяна и сын бывшего вице-президента занял свой пост в декабре 2008 года, в период жесточайшего кризиса. «Реал» вылетел в сегунду и был на грани банкротства. Скандалы в руководстве, очередь кредиторов, судебный надзор — со всем этим Апперибай покончил и через пять лет на выборах получил почти 98% голосов.

Под его руководством клуб стабильно показывал положительный финансовый баланс и погасил основные кредиты на 20 лет раньше оговоренного срока. Был реконструирован стадион, продажа звезд вроде Гризманна и Ильярраменди приносила стабильный доход, а вложения в собственную академию дали возможность на регулярной основе вливать в команду свежую кровь. В заявке прошлого сезона 14 из 26 футболистов — выходцы из академии, а с учетом воспитанников «Реал Сосьедад В» таких игроков и вовсе 16.

Между тем «Сосьедад» в отличие от непримиримого соперника «Атлетика» не делает ставку исключительно на басков, хотя до 1989 года подписывал только уроженцев провинции Гипускоа. В команде совсем немного иностранцев, но каждому уделяют особое внимание — помогают с изучением языка и адаптацией.