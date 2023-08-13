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Польша запланировала «закрыть Брестские ворота» американскими вертолетами

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Фото: Global Look Press/Master Sgt. Becky Vanshur
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Польша планирует укрепить границы американскими вертолетами Apache и танками Abrams, чтобы защитить Брестский коридор, заявил 12 августа министр обороны страны Мариуш Блащак в интервью TVP Info.

По его словам, данная техника станет «непреодолимой преградой» в Брестском коридоре на границе Польши и Белоруссии.

«На следующей неделе мы ожидаем решения конгресса США по поводу нашего запроса на ударные вертолеты Apache. Abrams вместе с Apache сформируют заслон, который закроет Брестские ворота», — отметил он.

Министр добавил, что на этом участке границы уже находятся южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50 и артиллерийские системы HIMARS.

Блащак указал на то, что военное ведомство страны уделяет особое внимание вооружению бронетанковых частей танками. Польша закупит дополнительно еще 1 тыс. танков К2 у США и Южной Кореи.

Брестские ворота — термин, обозначающий участок местности около города Брест в польско-белорусском приграничье.

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Накануне стало известно, что Польша создает военную оперативную группировку на границе с Белоруссией. Ее целью является обучение польских войск близ границы и создание резерва на случай ухудшения ситуации.

До этого, 8 августа, по просьбе командования погранслужбы Польши на границу с Белоруссией направят дополнительно 1 тыс. военных. Сейчас там находится около 2 тыс. польских военнослужащих.

1 августа министерство обороны Польши сообщило об увеличении количества войск на границе с Белоруссией из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. В МИД Белоруссии указали на то, что данные объективного контроля польская сторона по этому вопросу не представила. Там отметили, что Варшава была заранее уведомлена Минском о приграничных полетах.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» в конце июля отмечал, что Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, создавая предпосылки к нарастанию угрозы на границе.

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