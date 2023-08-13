В Волгограде прошло байк-шоу «Ночных волков»

В Волгограде 12 августа состоялось байк-шоу с участием «Ночных волков» в честь 80-летия победы в Сталинградские битвы. На празднике побывал корреспондент «Известий» Максим Прихода. Кадры с мероприятия 13 августа публикуют «Известия».

«Это как в миру Новый год и день рождения, а здесь — байкшоу. На этом мероприятии собираются люди всего мира», — отметил участник мотоклуба «Ночные волки» Анатолий «Кот» Вичканов.

Среди гостей есть и те, кто на мотоциклах не ездят, но тоже профессионально рискуют — и иногда надевают шлем.

«Да, на двухколесном 1 тыс. км нужна определенная смелость. Это по любому», — подчеркнул летчик-космонавт, герой России Иван Вагнер.

Однако самые отважные мотоциклисты приехали прямо с передовой, подчеркнул корреспондент.

«Ровно 10 лет назад, в 2013, здесь в Сталинграде было байк-шоу, мне посчастливилось в нем участвовать, и вот прошло 10 лет, но мир немного поменялся, но, к счастью, Сталинград всё тот же самый», — рассказал боец с позывным Варяг.

Сталинградское байк-шоу уникально тем, что оно проходит на нескольких точках. Первая — у легендарного тракторного завода, на котором в годы Великой Отечественной войны было налажено производство Т-34. Когда немцы подошли к Сталинграду — рабочие сами сели на танки и выдвинулись на оборонительные рубежи, рассказал Прихода.

«У колонны не видно ни начала, ни конца, ее хвост – где-то там далеко за горизонтом», — рассказал Прихода о колонне мотоциклистов, отправившейся на улицы города.

Ее приветствуют на всем пути, и радостно встречают у вокзала. Там — большой перфоманс, в котором задействовано 800 человек и колонна техники времен войны.

Сами же «Ночные волки» считают себя преемниками восьмого отдельного мотоциклетного полка, наводившего страх на немецкие тылы во время Сталинградской битвы, рассказал корреспондент.

И кульминация байк-шоу, где снова горит мельница Гергардта, а в небо взмывают не просто акробаты, а «ангелы победы», показывает, насколько глубока в сердцах «Ночных волков» память о той битве, рассказал Прихода.

«Сталинград — это Россия, Россия — это Донбасс, а я — сталинградский человек, брат. У нас ничего не потеряно, у нас еще все впереди и мы обязательно победим», –— подчеркнул лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдастанов.

12 августа «Известия» показали подготовку байк-шоу «Ночных волков» в Волгограде. Сообщалось, что в подготовке участвовало 800 человек, в том числе танцовщики, гимнасты, артисты.

Год назад, 7 августа 2022 года, байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» на горе Гасфорта в Севастополе собрало зрителей из разных городов России и других стран. Тогда звучали струны гитар и грохот барабанов, люди были объединены общим настроением патриотизма.