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Байк-шоу «Ночных волков» объединило людей из разных городов

В Севастополе байк-шоу «Ночных волков» объединило людей из разных городов
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Фото: РЕН ТВ
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В Севастополе байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» на горе Гасфорта собрало зрителей из разных городов России и других стран. Здесь звучат струны гитар и грохот барабанов, люди объединены общим настроением патриотизма.

Так, пара из Донбасса хорошо чувствует главную тональность байк-шоу. Влюбленные признаются, что находятся здесь, на фестивале, а душой там, на родине, поддерживают родных.

«Конечно, мы вот так держим кулаки, родные там. Мы просто сейчас душой там, энергию отправляем туда», — сказала девушка.

Дух патриотизма ощущается уже на въезде на гору Гасфорта. Гостей мероприятия встречает легендарный триптих памятников: «Тыл — фронту», «Родина-мать», «Воин-освободитель». Общий элемент — меч, который был выкован в Магнитогорске, поднят над Сталинградом и опущен лишь в Берлине. Здесь все три монумента собраны воедино.

Объединяет зрителей и любовь к мотоциклам. В палаточном лагере тихо не бывает: моторы не стихают ни на минуту.

На байк-шоу мотоциклы взлетают в небеса и нарезают круги внутри огромного железного шара.

Образ «Русского леса» поддерживает техника времен Великой Отечественной. Во-первых, и техника, и деревья настоящие. А во-вторых, это мощный патриотический образ: лес — это жизнь, он растет на огромной территории, и каждое дерево стремится ввысь.

Ранее сообщалось, что на сцену шоу под овации зрителей выйдут и хедлайнеры: группы «Алиса», «25/17» и музыкант Вадим Самойлов. Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов поделился, что потрясен грандиозностью мероприятия.

Перед зрителями предстал микс из зрелищных элементов: взмывающие вверх мотоциклисты, нарезающие круги внутри огромного железного шара, торжественный развод почетного караула и хореография юных балерин.

По словам лидера «Ночных волков» Александра Залдастанова, кульминация байк-шоу «Русский лес» — «литературное действо, это «Адажио» Чайковского, это Рахманинов».

Мотоклуб «Ночные волки» ранее, 3 мая, поднял Знамя Победы во время массового заезда и байк-шоу, устроенных в честь открытия мотосезона в Москве.

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