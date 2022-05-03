Знамя Победы подняли на открытии мотосезона в Москве

Мотоклуб «Ночные волки» 3 мая подняли Знамя Победы во время массового заезда и байк-шоу, устроенных в честь открытия мотосезона в Москве.

В честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне «Ночные волки» организовали мотопробег под названием «Дороги Победы — Встреча на Рубеже», который прошел в нескольких городах. Также в честь праздника Победы байкеры планируют преодолеть тысячи километров и финишировать 9 мая в Калининграде.

29 апреля Минобороны России рассказало про то, что 9 мая над Красной площадью во время Парада Победы пролетят самолеты Ил-80, МиГ-31И и истребители пятого поколения Су-57. По данным ведомства, авиационную часть парада представят 77 самолетов и вертолетов — ровно по количеству лет со дня окончания Великой Отечественной войны.