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Гостей байк-шоу «Ночных волков» встретил триптих памятников

В Севастополе гостей байк-шоу «Ночных волков» встретил триптих памятников
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Фото: РЕН ТВ
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Толпа зрителей из разных городов России уже разогревается на мотошоу «Ночные волки» под рок-н-ролл, звучащий на горе Гасфорта в Севастополе. Совсем скоро на сцену выйдут и хедлайнеры: группы «Алиса», «25/17» и музыкант Вадим Самойлов.

«Такой грандиозности я не ожидал. Я здесь вообще впервые, но очень прикольно. Это прекрасная публика, одна из самых лучших и движущих публик в стране», — сказал лидер группы «Анимация» Константин Кулясов.

В рядом разбитом палаточном лагере музыка тоже не стихает. Гости мероприятия сами берутся за инструменты и создают атмосферу.

На байк-шоу зрители увидят микс из зрелищных элементов: взмывающие вверх мотоциклисты, нарезающие круги внутри огромного железного шара, торжественный развод почетного караула и хореография юных балерин.

Уже на въезде на гору Гасфорта гостей встречает триптих памятников: «Тыл — фронту», «Родина-мать», «Воин-освободитель». Общий элемент — меч, который был выкован в Магнитогорске, поднят над Сталинградом и опущен лишь в Берлине. Здесь все три монумента собраны воедино. В этом году мотошоу пропитано общей патриотической идеей под названием «Русский лес».

По словам разработчиков шоу, идея мероприятия заключается в том, что лес — это жизнь, он растет на огромной территории, где каждое дерево стремится ввысь. На шоу настоящие саженцы «Русского леса» будет везти техника времен Великой Отечественной войны.

11 июля лидер «Ночных волков» Александр Залдастанов, также известный как Хирург, рассказал, что кульминация байк-шоу будет «невероятным и неповторимым действием».

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