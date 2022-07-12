Лидер «Ночных волков» объяснил неповторимость байк-шоу в Севастополе

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов, также известный как Хирург, рассказал, что кульминация байк-шоу «Русский лес» в Севастополе, которая состоится в августе, будет сравнима по масштабности с настоящим действом. Об этом он сообщил в понедельник, 11 июля, в своем Telegram-канале.

«Это еще и литературное действо, это «Адажио» Чайковского, это Рахманинов, это еще и Юрий Розум, окормляющий своим восхитительным исполнением наше поднебесное огненное байк-шоу», — написал он.



Хирург призвал спланировать отпуска и не пропустить в Севастополе на горе Гасфорта с 6 по 7 августа кульминацию байк-шоу, которое надолго запомнится гостям и участникам «Русского леса».

В прошлом году байк-шоу перенесли из Севастополя в Донецк. Соответствующее решение власти города приняли из-за непростой эпидемиологической обстановки.

Мотоклуб «Ночные волки» 3 мая поднял Знамя Победы во время массового заезда и байк-шоу, устроенных в честь открытия мотосезона в Москве.