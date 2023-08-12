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«Известия» показали подготовку байк-шоу «Ночных волков» в Волгограде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подготовка фестиваля в Волгограде, посвященного 80-й годовщине победы в Сталинградской битве, находится на финальной стадии. Об организации мероприятия в субботу, 12 августа, рассказала корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.

Здесь всё пропитано символизмом. В центре — подвиг советского солдата, отстоявшего Сталинград. В 80-ю годовщину победы в Сталинградской битве «Ночные волки» создают большую метафорическую поэму. Задействованы сразу три площадки. Первая на железнодорожном вокзале — у фонтана «Танцующие дети». Несколько лет назад байкеры его подарили городу, рассказала корреспондент.

«Байк-шоу будет грандиозным по своим масштабам. В подготовке участвует 800 человек! Танцовщики, гимнасты, артисты, в том числе и Юля Чичерина. Задействованы будут и ретроавтомобили, и даже боевая техника. Но главное здесь не экшен, а смысл», — уточнила корреспондент.

Это — мистерия о героях прошлого и настоящего. Знамя Победы как символ преемственности поколений. Лидер «волков» Хирург выступил автором всей сложной программы.

«Возможно, там, наверху, на небесах, встретятся герои прошлого с героями нынешнего», — отметил он.

Хирург ставит задачи артистам, объясняет творческий замысел даже детям, контролирует техническую часть. Если надо, может и реквизитом заняться, уточнила Паршакова.

На часах 4 утра, репетиция в самом разгаре. Шоу «русская контратака от мельницы Гергардта» стартует через считаные часы.

«Центральная точка здесь у мельницы. В 1943-м она стала цитаделью пензенского узла обороны. Здание немцы окружили с трех сторон. Но так и не смогли взять, как и дом Павлова, что напротив», — рассказала корреспондент.

Герои спецоперации по защите Донбасса стали почетными гостями байк-шоу. Некоторые приехали прямо с передовой. Кроме того, больше сотни участников клуба защищают Донбасс еще с 2014 года.

У «волков» всегда было свое, трепетное, отношение к истории и памяти. Но сейчас это обретает особый смысл. Память о погибших воинах теперь живет в их детях, и для них сегодня подготовлены специальные места.

Утром в Волгоград приехали из Башкирии те, кому приходится взрослеть раньше остальных сверстников. 11-летний Вильнур теперь в семье за старшего. Двое его братьев сейчас на фронте, а отец погиб, защищая соотечественников в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказа Паршакова.

«Бомба прилетела, мой брат с ним был, только он, когда покушал, зашел в танк, он не пострадал. Стараюсь не плакать, чтобы маму не расстраивать <…> Хочу стать офицером, потому что это была мечта моего папы», — рассказал мальчик.

Сегодня байк-шоу «Ночных волков» — это масштабный патриотический фестиваль, не имеющий аналогов. Он давно перешагнул политические границы — сюда и сейчас едут даже из Западной Европы.

С каждой новой программой планка задирается всё выше и выше. Какой она окажется в этот раз, можно будет увидеть уже 12 августа. А для всех, кто не сможет быть в эти дни в Волгограде лично, «Ночные волки» готовят яркую видеоверсию своего незабываемого шоу, резюмировала корреспондент.

Год назад, 7 августа 2022 года, байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» на горе Гасфорта в Севастополе собрало зрителей из разных городов России и других стран. Тогда звучали струны гитар и грохот барабанов, люди были объединены общим настроением патриотизма.

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