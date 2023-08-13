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МЧС направило дополнительную группу спасателей и техники в Приморье

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Фото: Управление МЧС РФ по Приморскому краю
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Дополнительная группа спасателей с инженерной техникой прибыла в пострадавший от паводка Уссурийск в Приморье из Хабаровска. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщили в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

«В составе колонны хабаровских спасателей самосвалы, погрузчик, трал и экскаватор», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Прибывшие силы будут проводить в подтопленных районах работы по усилению и отсыпке размытого водой дорожного полотна, возведению защитных дамб и другие аварийно-спасательные работы.

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Ранее в этот день для ликвидации последствий наводнений в Приморье направили оперативную группу центрального аппарата МЧС России.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Утром 12 августа стало известно, что через недостроенную дамбу в районе Уссурийска, которую возводят для защиты территории от паводков, после сильных ливней стала просачиваться вода. В микрорайоне «7 ветров» возникли серьезные подтопления. В пяти муниципалитетах Приморья сразу же были открыты пункты временного размещения для более чем 350 пострадавших из-за паводка местных жителей.

На следующий день в Уссурийском городском округе Приморья прошла эвакуация из детского лагеря «Астероид». Всего в лагере на момент эвакуации находилось 150 детей.

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