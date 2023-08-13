Из детского лагеря под Уссурийском из-за паводка эвакуировали 150 детей

В Уссурийском городском округе Приморья прошла эвакуация из детского лагеря «Астероид». Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Мы ночью лагерь частный «Астероид» эвакуировали, потому что боялись, что туда вода пойдет. Там не было воды, и сегодня тоже нормальная обстановка, но мы предпочли перестраховаться», — прокомментировали ситуацию ТАСС.

В администрации добавили, что смена по этой причине закончилась раньше на девять дней. Всего в лагере на момент эвакуации находилось 150 детей.

По информации пресс-службы, более 100 эвакуированных уже забрали домой родители. Остальных смогли на время разместить в здании городского общежития колледжа.

Также в администрации уточнили, что другие социальные объекты не пострадали.

Ранее 13 августа для ликвидации последствий наводнений в Приморье направили оперативную группу центрального аппарата МЧС России.

Утром 12 августа стало известно, что через недостроенную дамбу в районе Уссурийска, которую возводят для защиты территории от паводков, после сильных ливней стала просачиваться вода. В микрорайоне «7 ветров» возникли серьезные подтопления. В пяти муниципалитетах Приморья сразу же были открыты пункты временного размещения для более чем 350 пострадавших из-за паводка местных жителей.

9 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Приморском крае с 10 по 11 августа может выпасть месячная норма осадков. По его словам, дожди приведут к паводкам, которые могут принять характер наводнений и создать масштабные подтопления.