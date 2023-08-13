Опергруппу МЧС направили для помощи в ликвидации последствий наводнений в Приморье
Оперативную группу центрального аппарата МЧС России направили в Приморье для ликвидации последствий наводнений. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщило МЧС России в своем официальном Telegram-канале.
«По решению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с директором департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым для координации работы по ликвидации последствий наводнений», — сказано в сообщении.
Утром 12 августа стало известно, что через недостроенную дамбу в районе Уссурийска, которую возводят для защиты территории от паводков, после сильных ливней стала просачиваться вода. В микрорайоне «7 ветров» возникли серьезные подтопления. В пяти муниципалитетах Приморья сразу же были открыты пункты временного размещения для более чем 350 пострадавших из-за паводка местных жителей.
9 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Приморском крае с 10 по 11 августа может выпасть месячная норма осадков. По его словам, дожди приведут к паводкам, которые могут принять характер наводнений и создать масштабные подтопления.