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Друг погибшего при камнепаде в КБР туриста рассказал подробности трагедии

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Фото: Эльбрусский ВПСО МЧС России
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Друг погибшего при камнепаде в Кабардино-Балкарии петербуржца Вадим Романов 12 августа рассказал «Известиям», что его товарища унесло с палаткой на камни.

«Мы с Мишкой ночевали вне палаток: мы лежали на пенках (спальниках. — Ред.), а Никита (погибший. — Ред.) был в палатке. Палатка сработала как парус, и его унесло далеко вместе с палаткой. Его подбросило в воздух просто, и унесло, и бросило на камни», — рассказал Вадим.

По словам мужчины, его и его друга Михаила спасло только то, что они увидели надвигающийся поток камней. Вадим избежал серьезных телесных повреждений, поскольку удачно сгруппировался, а вот Михаил пострадал.

«У него открытая черепно-мозговая точно, но насколько там серьезно, я не могу сказать. Тупая травма живота там с определенными видами операций. Ну и побило тоже камнями, то есть гематомы есть, как и у всех», — уточнил Вадим.

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Мужчина добавил, что подобного происшествия не ожидали не только путешественники, но и местные жители. Лавины, которые, как правило, сходят в этой местности, удачно отводят специальные направляющие. Однако в данном случае сошел ледник, а в силу теплой погоды оттаяло больше обычного.

Вадим добавил, что чувствует себя хорошо, он отделался испугом.

В свою очередь, петербуржец Андрей Рожков, друживший с погибшим мужчиной, ранее в этот день рассказал, что тот был отзывчивым и добрым человеком, изучал психологию.

Камнепад произошел утром 12 августа в Черекском районе КБР. Группа туристов попала под камнепад в районе альплагеря «Безенги» на Судейских ночевках на высоте 3,5 тыс. м.

Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали с гор на вертолете шестерых пострадавших, один человек погиб.

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