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Петербуржец рассказал о погибшем при камнепаде в горах КБР друге

Друг рассказал о погибшем в КБР петербуржце: он с душой подходил к людям
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Фото: соцсети
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Петербуржец Андрей Рожков, друживший с погибшим при камнепаде в Кабардино-Балкарии (КБР) мужчиной, рассказал о нем 12 августа в беседе с «Известиями».

По его словам, погибший был отзывчивым и добрым человеком, изучал психологию.

«Хороший, добрый человек, отзывчивый. Занимался массажем, увлекался психологией», — рассказал Рожков.

Он подчеркнул, что погибший был психологом по образованию. «Чуткий человек был, он всегда подходил с душой к людям, на энергетическом уровне прям чувствовал», — заключил собеседник.

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Инцидент произошел ранним утром 12 августа в Черекском районе КБР. В районе альплагеря «Безенги» на Судейских ночевках на высоте 3,5 тыс. м группа туристов попала под камнепад. Погиб один из туристов.

Спасатели 12 августа эвакуировали с гор на вертолете пострадавших, всего их шестеро. В Нальчике с ними работают психологи МЧС России.

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