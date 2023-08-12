Петербуржец рассказал о погибшем при камнепаде в горах КБР друге

Петербуржец Андрей Рожков, друживший с погибшим при камнепаде в Кабардино-Балкарии (КБР) мужчиной, рассказал о нем 12 августа в беседе с «Известиями».

По его словам, погибший был отзывчивым и добрым человеком, изучал психологию.

«Хороший, добрый человек, отзывчивый. Занимался массажем, увлекался психологией», — рассказал Рожков.

Он подчеркнул, что погибший был психологом по образованию. «Чуткий человек был, он всегда подходил с душой к людям, на энергетическом уровне прям чувствовал», — заключил собеседник.

Инцидент произошел ранним утром 12 августа в Черекском районе КБР. В районе альплагеря «Безенги» на Судейских ночевках на высоте 3,5 тыс. м группа туристов попала под камнепад. Погиб один из туристов.

Спасатели 12 августа эвакуировали с гор на вертолете пострадавших, всего их шестеро. В Нальчике с ними работают психологи МЧС России.