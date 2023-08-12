Турист погиб в результате камнепада в Кабардино-Балкарии

Обвал горных пород случился в Кабардино-Балкарии в субботу, 12 августа. По сведениям «Известий», в результате происшествия пострадали участники группы туристов и альпинистов, один человек скончался.

Обвал случился неподалеку от альпинистского лагеря Безенги в Черекском районе. Обрушение горных пород унесло жизнь одного из туристов на подъеме «Судейские ночевки».

Также травмы получили пятеро профессиональных альпинистов из другой группы.

В настоящее время начались работы по эвакуации пострадавших. Официальный канал главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в своем Telegram-канале сообщил, что на поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве шести человек и одна единица техники.

По необходимости для облегчения транспортировки будет привлечен спасательный вертолет Ми-8.

10 августа на Алтае группа туристов попала под камнепад. ЧП случилось на горе Белухе в районе перевала Делоне. Одной женщине, жительнице Татарстана, необходима была экстренная эвакуация: она получила травму и не могла передвигаться.