Туристы попали под камнепад на горе Белухе на Алтае

На Алтае группа туристов попала под камнепад. ЧП случилось на горе Белухе в районе перевала Делоне.

Как сообщает altapress.ru со ссылкой на республиканское управление ГО ЧС и ПБ, звонок на пульт дежурного от пострадавших поступил в ночь на 9 августа. Одной женщине, жительнице Татарстана, необходима была экстренная эвакуация: она получила травму и не могла передвигаться.

На помощь туристам отправили частный вертолет из Горно-Алтайска, так как забрать пострадавшую можно было только таким способом. В 12:20 вертолет приземлился, женщину передали скорой помощи, ее жизни ничто не угрожает.

Ранее, 27 июля, сообщалось о крушении вертолета Ми-8 с последующим возгоранием на Алтае. Судно принадлежало авиакомпании «Алтай авиа». Предварительно, вертолет при посадке в Тюнгуре задел электрические провода, в результате чего упал и загорелся. Всего на борту находились 16 человек — экипаж и группа туристов. Погибли шесть человек.