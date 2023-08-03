Число погибших при крушении Ми-8 на Алтае увеличилось до шести

Женщина, пострадавшая при крушении вертолета Ми-8 на Алтае, умерла в больнице Барнаула. Таким образом, число погибших увеличилось до шести. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

«[Женщина] скончалась, [пострадавший] мужчина стабильный», — отметили в ведомстве.

Медпомощь потерпевшему оказывают в полном объеме, добавили в минздраве.

О крушении вертолета Ми-8 с последующим возгоранием стало известно 27 июля. Судно принадлежало авиакомпании «Алтай авиа». Предварительно, вертолет при посадке в Тюнгуре задел электрические провода, в результате чего упал и загорелся. Всего на борту находились 16 человек — экипаж и группа туристов.