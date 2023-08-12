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Спасатели эвакуировали с гор Кабардино-Балкарии на вертолете троих пострадавших

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Спасатели 12 августа эвакуировали с гор Кабардино-Балкарии на вертолете троих пострадавших в результате камнепада. Кадры с места есть в распоряжении «Известий».

На них показано, как часть группы туристов, доставленных вертолетом, забирают медики. По состоянию на 10:20 мск, трое пострадавших госпитализированы в республиканскую больницу Нальчика. В настоящее время вертолет полетел на второй заход.

«Всего в группе было шесть человек в группе, из них один, к сожалению, погиб. Работы по эвакуации туристов продолжаются», ― сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по КБР.

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Инцидент произошел ранним утром 12 августа в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики. В районе альплагеря «Безенги» на Судейских ночевках на высоте 3,5 тыс. м группа туристов из шести человек попала под камнепад.

В первые часы в поисково-спасательных работах приняли участие шесть спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, впоследствии на место вылетел коммерческий вертолет со вспомогательной группой сотрудников МЧС на борту.

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