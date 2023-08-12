Эйфелева башня возобновила работу после ложного сообщения о минировании

Эйфелеву башню в Париже открыли для посетителей после сообщения о минировании. Об этом 12 августа сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на компанию по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) и полицию.

«Тревогу отменили примерно в 15:30 (16:30 по мск. — Ред.), и «Железная леди» вновь открыта для посетителей», — говорится в сообщении.

На проверку башни у специалистов ушло порядка трех часов. При осмотре выяснилось, что тревога была ложной.

Ранее в этот день полицейские эвакуировали посетителей трех этажей Эйфелевой башни и прилегающей к ней территории после получения сообщения о бомбе. На место приехали саперы, которые обследовали территорию.

Осенью 2020 года посетителей и сотрудников Эйфелевой башни эвакуировали также после получения сообщения об угрозе взрыва. Эвакуация прошла после анонимного телефонного звонка. Взрывного устройства обнаружено не было.