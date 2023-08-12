СМИ сообщили об эвакуации посетителей Эйфелевой башни в Париже из-за угрозы взрыва

Полицейские эвакуировали посетителей Эйфелевой башни в Париже, причиной названа угроза взрыва. Об этом 12 августа сообщил на своем сайте телеканал BFM.

Людей эвакуировали примерно в полдень по местному времени (13:00 мск).

«Три этажа Эйфелевой башни и прилегающая к ней территория были эвакуированы вскоре после полудня в субботу после получения сообщения о бомбе», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте инцидента находится группа саперов, обследуются территория и помещения башни.

Осенью 2020 года посетителей и сотрудников Эйфелевой башни эвакуировали также после получения сообщения об угрозе взрыва. Эвакуация прошла после анонимного телефонного звонка. Взрывного устройства обнаружено не было.