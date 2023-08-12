Скончался пострадавший при взрыве газа в Дербенте подросток

В Дагестане скончался пострадавший при взрыве газа в Дербенте школьник. Об этом 12 августа сообщил в своем Telegram-канале минздрав республики.

Врачи уточнили, что 14-летний мальчик умер после девяти часов реанимации, несмотря на усилия медиков.

«С самого начала состояние его оценивалось как крайне тяжелое, более 95% поражения площади тела, искусственная вентиляция легких», — уточнили в министерстве.

Инцидент произошел в частном доме № 61 по улице Шахбазова в Дербенте около 7:20. Причиной названа утечка бытового газа. Пострадали трое несовершеннолетних и двое взрослых. Двое детей были выписаны после оказания медпомощи.

Один из пострадавших детей получил ожоги 95% поверхности тела. Двое других взрослых в тяжелом состоянии, они находятся в отделении реанимации больницы.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).