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Скончался пострадавший при взрыве газа в Дербенте подросток

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Фото: соцсети
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В Дагестане скончался пострадавший при взрыве газа в Дербенте школьник. Об этом 12 августа сообщил в своем Telegram-канале минздрав республики.

Врачи уточнили, что 14-летний мальчик умер после девяти часов реанимации, несмотря на усилия медиков.

«С самого начала состояние его оценивалось как крайне тяжелое, более 95% поражения площади тела, искусственная вентиляция легких», — уточнили в министерстве.

Инцидент произошел в частном доме № 61 по улице Шахбазова в Дербенте около 7:20. Причиной названа утечка бытового газа. Пострадали трое несовершеннолетних и двое взрослых. Двое детей были выписаны после оказания медпомощи.

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Один из пострадавших детей получил ожоги 95% поверхности тела. Двое других взрослых в тяжелом состоянии, они находятся в отделении реанимации больницы.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

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