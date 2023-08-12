Уголовное дело возбудили после взрыва газа в частном доме в Дербенте

Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газа в частном доме в городе Дербенте Республики Дагестан. Об этом в субботу, 12 августа, сообщило республиканское следственное управление СКР на своем сайте.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

По версии следствия, инцидент произошел в частном доме 61 по улице Шахбазова около 7:20 вследствие утечки бытового газа.

В результате хлопка три человека, которые находились доме, получили термические ожоги. Состояние пострадавших, в том числе несовершеннолетнего, оценивается как тяжелое, они доставлены в больницу, уточнили в ведомстве.

Кроме того, произошло частичное разрушение дома. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, изымается документация у газоснабжающей компании, сообщили в СК.