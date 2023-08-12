Промоутер Гаджиев спрогнозировал исход поединка Тактарова с Монсоном

Боксерский поединок Олега Тактарова и Джеффа Монсона закончится боевой ничьей. Таким мнением поделился 12 августа с «Известиями» глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев.

«Я думаю, что шансы можно оценить как 50 на 50. <...> Я бы сказал, что Олег может нокаутировать Монсона, но больно уж крепкая у Монсона голова, поэтому ставлю на боевую ничью», — отметил он.



По его словам, шансы обоих соперников равны. Тактаров, к примеру, может выиграть из-за большого опыта.

Гаджиев указал, что на боях Тактарова выросло целое поколение.



«Он был колоссальным мотиватором для всех единоборцев. Но он давно очень не выступал. Это минус. Монсон в любом случае в тонусе», — сказал глава Fight Nights.

Он также обратил внимание на то, что на ринг выйдут два россиянина.



«Один — россиянин по рождению, второй — натурализованный. Поэтому в любом случае, что бы ни произошло, победит наш человек», — заключил Гаджиев.

10 августа Монсон прилетел в Москву для участия в поединке с Тактаровым. По словам спортсмена, он ведет активные тренировки перед боем, в котором желает победить.

За день до этого промоутер Владимир Хрюнов рассказал о своих ожиданиях от боя между Тактаровым и Монсоном. Он отметил, что оба спортсмена находятся в отличной форме, поэтому бой обещает быть интересным.



Бой Монсона и Тактарова пройдет 18 августа в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным событием вечера станет поединок российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и британца Оли Томпсона.



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