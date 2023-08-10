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Боец ММА Джефф Монсон прилетел в Москву на бой с Тактаровым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон в четверг, 10 августа, прилетел в Москву для участия в поединке с бывшим чемпионом UFC, актером и режиссером Олегом Тактаровым.

В беседе с «Известиями» Монсон рассказал, что летел всего два часа и хорошо перенес дорогу. Он также отметил, что ведет активные тренировки перед предстоящим боем, в котором желает одержать победу.

«Честно, даже с учетом того, что я становлюсь старше, я всё равно нервничаю, хочу хорошо выступить. Так что я усердно тренируюсь», — сказал спортсмен.

Он рассказал также, что разговоры о бое с Тактаровым начались около двух месяцев назад, но, по словам Монсона, понадобилось достаточно много времени для того, чтобы «свести расписание».

«Разговоры, что я буду с ним драться, начались месяца два назад, но только месяц назад получил подтверждение. Мне говорили: будет интересный бой, бывший чемпион UFC, легендарный боец… Но нам понадобилось время, чтобы свести расписание — мы оба занятые люди», — пояснил спортсмен.

Бой Монсона и Тактарова пройдет 18 августа в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным событием вечера станет поединок российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и британца Оли Томпсона.

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9 августа промоутер Владимир Хрюнов рассказал о своих ожиданиях от боя между Тактаровым и Монсоном. Он отметил, что оба спортсмена находятся в прекрасной форме, поэтому бой, по его словам, обещает быть интересным.

Тогда же российский боксер Сергей Кузьмин предположил, что поединок Тактарова и Монсона будет больше шоу, чем боем. Он сказал, что поединок, скорее всего, окажется выставочным, однако отметил, что болеть будет за Тактарова.

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