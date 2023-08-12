Киев не сможет заставить молчать тех, кто призывает к переговорам с Москвой. Такое мнение высказал 12 августа в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.



«Это очень тревожит Киев: там намерены задействовать против голосов в пользу переговоров международное право, «чтобы эти голоса угасли», — обратил внимание политик.

Он задался вопросом о том, как Украина намерена заставить молчать Китай и многие страны Глобального Юга. «Это заранее проигранная партия», — заключил Пушков.

12 августа глава украинского МИДа Алексей Кулеба заявил, что предстоящий политический сезон может оказаться сложным для Украины, так как всё больше государств начнет призывать Киев к переговорам с Москвой.

Также в субботу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» как способ решения конфликта только доказывает неготовность Киева к мирным переговорам. По его мнению, поведение администрации Украины в этом вопросе должно наглядно показать Западу, что мирные переговоры не могут возобновиться совсем не по вине российской стороны конфликта.

Ранее, 31 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии предпосылок к мирному урегулированию конфликта. Киевский режим не хочет и не может хотеть мира, он является лишь инструментом в столкновении коллективного Запада с Россией, подчеркивал Песков.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.