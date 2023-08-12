Президент UFC назвал превосходящий масштабы поединка Маска и Цукерберга бой

Превзойти по зрелищности и доходам поединок между главой корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом и собственником соцсети Х (бывш.Twitter) Илоном Маском может только бой политических тяжеловесов. Об этом президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился с экс-чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном в его подкасте.

Уайт признался, что считает поединок Маска и Цукерберга конкурентоспособным. 38-летний Марк является большим поклонником ММА и имеет синий пояс по бразильскому джиу-джитсу, а 52-летний Илон недавно тренировался с мастером смешанных боевых искусств Джорджем Сен-Пьером и имеет опыт занятий дзюдо. Бои миллиардеров могут стать новым шагом в деле продвижения боев.

«Подумайте, насколько масштабен этот бой: два самых богатых и могущественных парня в этом чертовом мире собираются сразиться на самой большой сцене в истории. Каждый бы [заплатил за это]! Кто, черт возьми, не хочет увидеть этот бой? Все бы это посмотрели. Это та драка, за которой наблюдала бы твоя бабушка! Это грандиозно — [экс-президенту США Дональду] Трампу пришлось бы сразиться с [президентом США Джо] Байденом, чтобы бой был масштабнее этого», — цитирует Уайта портал Mmafighting.

Президент UFC добавил, что сможет извлечь из боя доход в миллиард долларов. Он напомнил, что самым крупным боем всех времен был бой Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера, который собрал более 4 млн просмотров с оплатой за просмотр. Вторым по величине был бой Флойда и Мэнни [Пакьяо].

11 августа американский бизнесмен Илон Маск заявил, что договорился с итальянскими властями о проведении боя с Марком Цукербергом в «эпической локации». По его словам, поединок пройдет на фоне «древнего Рима».

В начале июля стало известно, что Маск и Цукерберг обсуждают с президентом UFC Даной Уайтом организацию поединка по правилам смешанных единоборств. По словам Уайта, бой будет показательным и пройдет вне юрисдикции чемпионата. Встреча обещает быть особенно интересной, так как соперники находятся в разных весовых категориях.

Согласно данным на сайте американского букмекера BetUS, в США начали принимать ставки на бой Цукерберга и Маска, причем первый является фаворитом.

По мнению российского бойца ММА, чемпиона мира и Европы по смешанным единоборствам Андрея Семенова, если поединок между Маском и Цукербергом состоится, то в нем будет не на что смотреть. Зрители будут наблюдать за боем только из-за хайпа, считает спортсмен.