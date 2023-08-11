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Глава офиса Зеленского заявил о начале переговоров с Лондоном о гарантиях безопасности

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka
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Консультации о предоставлении гарантий безопасности начались между Украиной и Великобританией, о чем рассказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Действительно, на основании декларации, которая была согласована в Вильнюсе G7, к этой декларации присоединились еще 11 стран и мы, после консультаций с американскими коллегами начали консультации с Великобританией», — сказал он во время телемарафона.

Ермак выразил надежду, что эти гарантии позволят Украине выстроить более мощную обороноспособность.

Он также упомянул о планах администрации подписать «как можно больше соглашений» с разными странами до конца 2023 года.

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Ранее, 8 августа, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не уполномочен выступать гарантом безопасности для Украины. Однако, по его словам, каждая отдельная страна при желании может предоставить такие гарантии.

Ранее в этот день руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется в ближайшее время начать консультации по гарантиям безопасности со странами — подписантами совместной декларации в Вильнюсе. 3 августа Киев уже начал переговоры с Вашингтоном о заключении двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности Украине на ее пути к НАТО.

В середине июля в совместной декларации, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, отмечалось, что страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Уточняется, что гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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