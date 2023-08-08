Стано напомнил об отсутствии у ЕС полномочий по гарантиям безопасности Украине

Страны Европы отдельно могут выступать гарантами безопасности для Украины, но Евросоюз (ЕС) в целом как блок не уполномочен это делать. Об этом 8 августа заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

Дипломат отметил, что гарантии безопасности могут предоставить государства — члены ЕС, у которых есть способы предложения гарантий такого рода.

«Мы не являемся организацией безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации», — уточнил Стано.

Он отметил, что ЕС может только поддержать конкретные предложения по гарантиям безопасности.

Ранее в этот день руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется в ближайшее время начать консультации по гарантиям безопасности со странами – подписантами совместной декларации в Вильнюсе. 3 августа Киев уже начал переговоры с Вашингтоном о заключении двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности Украине на ее пути к НАТО.

В середине июля в совместной декларации, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, отмечалось, что страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Уточняется, что гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.